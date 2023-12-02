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В Бразилии допустили возможность проведения товарищеского матча с Россией в 2025 году

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Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России в 2025 году.
В Бразилии допустили возможность проведения товарищеского матча с Россией в 2025 году
  • РИА Новости

«Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и федерации договорятся, то мы сообщим», — приводит слова Пайвы Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее в РФС заявили, что Россия планирует сыграть матч с европейской сборной.

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