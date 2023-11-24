В РФС заявили, что Россия планирует сыграть матч с европейской сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов не исключил, что национальная команда проведёт контрольный матч со сборной европейской страны весной 2024 года.

«Сейчас многие европейские страны уже вышли на Евро, они будут играть товарищеские матчи весной. У нас есть интерес сыграть против европейских команд, мы всегда рассматривали такой вариант», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Он подчеркнул, что европейские сборные заинтересованы в том, чтобы сформировать календарь на мартовские матчи уже сейчас.

«Некоторые из них освободятся, посмотрим. Надеюсь, это займёт не так много времени. Мы ведём переговоры с большим количеством сборных», — заключил Митрофанов.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу с Кубой.