В РФС заявили, что Россия планирует сыграть матч с европейской сборной
- РИА Новости
«Сейчас многие европейские страны уже вышли на Евро, они будут играть товарищеские матчи весной. У нас есть интерес сыграть против европейских команд, мы всегда рассматривали такой вариант», — цитирует Митрофанова РИА Новости.
Он подчеркнул, что европейские сборные заинтересованы в том, чтобы сформировать календарь на мартовские матчи уже сейчас.
«Некоторые из них освободятся, посмотрим. Надеюсь, это займёт не так много времени. Мы ведём переговоры с большим количеством сборных», — заключил Митрофанов.
После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу с Кубой.