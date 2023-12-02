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Женская сборная России по футболу до 17 лет разгромила Парагвай в товарищеском матче

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Женская сборная России по футболу в возрасте до 17 лет одержала победу над сверстницами из команды Парагвая в товарищеском матче.
Женская сборная России по футболу до 17 лет разгромила Парагвай в товарищеском матче
  • РИА Новости

Встреча проходила в Ипане и завершилась со счётом 4:1.

В составе российской сборной забитыми мячами отметились Елена Голик, Анастасия Каратаева, Арина Акатьева и Екатерина Сарвилина.

Вторая игра между командами состоится 3 декабря.

В другом матче молодёжная женская сборная России проиграла команде Парагвая в возрасте до 19 лет со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале турнира в Бразилии.

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