Женская сборная России по футболу до 17 лет разгромила Парагвай в товарищеском матче
- РИА Новости
Встреча проходила в Ипане и завершилась со счётом 4:1.
В составе российской сборной забитыми мячами отметились Елена Голик, Анастасия Каратаева, Арина Акатьева и Екатерина Сарвилина.
Вторая игра между командами состоится 3 декабря.
В другом матче молодёжная женская сборная России проиграла команде Парагвая в возрасте до 19 лет со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу проиграла в полуфинале турнира в Бразилии.