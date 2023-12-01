«Аль-Наср» с Роналду потерпел разгромное поражение от «Аль-Хиляля»

«Аль-Наср» потерпел разгромное поражение от «Аль-Хиляля» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей мяч забил Сергей Милинкович-Савич (64-я минута), дубль оформил Александр Митрович (90-я, 90 + 2).

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», получил жёлтую карточку.

«Аль-Хиляль» с 41 очком занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Наср» с 34 баллами располагается на второй строчке.

Ранее «Аль-Ахли» нанёс разгромное поражение «Абхе» в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.