Гербольдт: Валиевой не хватило сил на чистый прокат на Гран-при в Москве

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о победе Камилы Валиевой на этапе серии Гран‑при России в Москве.

«Камиле, возможно, не хватило сил, хотя не думаю, что тройной лутц для неё — это сложно. Ошибки пока есть, хотя она легче катает произвольную программу, чем даже на Гран‑при в Казани. В этот раз смотрелась более накатанной, но, к сожалению, не обошлось без ошибок», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца. На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) ожидает публикацию решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 12 февраля 2024 года.