RT в Telegram
Подпишись

Гербольдт: Валиевой не хватило сил на чистый прокат на Гран-при в Москве

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о победе Камилы Валиевой на этапе серии Гран‑при России в Москве.
Гербольдт: Валиевой не хватило сил на чистый прокат на Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Камиле, возможно, не хватило сил, хотя не думаю, что тройной лутц для неё — это сложно. Ошибки пока есть, хотя она легче катает произвольную программу, чем даже на Гран‑при в Казани. В этот раз смотрелась более накатанной, но, к сожалению, не обошлось без ошибок», — цитирует  Гербольдт «Газета.Ru». 

Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца. На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) ожидает публикацию решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой до 12 февраля 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить