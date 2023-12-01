Relevo: «Реал» готовит контрактное предложение для Мбаппе
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Мадридский клуб направит предложение игроку, когда у него останется менее полугода до окончания действующего соглашения с парижской командой, сообщает Relevo.
В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать контракт с Мбаппе.