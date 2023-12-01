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Relevo: «Реал» готовит контрактное предложение для Мбаппе

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Мадридский «Реал» предложит нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе контракт в начале 2024 года.
Relevo: «Реал» готовит контрактное предложение для Мбаппе
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Мадридский клуб направит предложение игроку, когда у него останется менее полугода до окончания действующего соглашения с парижской командой, сообщает Relevo.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать контракт с Мбаппе.

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