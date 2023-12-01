Relevo: «Реал» готовит контрактное предложение для Мбаппе

Мадридский «Реал» предложит нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе контракт в начале 2024 года.

Мадридский клуб направит предложение игроку, когда у него останется менее полугода до окончания действующего соглашения с парижской командой, сообщает Relevo.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может подписать контракт с Мбаппе.