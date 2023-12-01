Российские пловцы установили юношеский рекорд мира в смешанной эстафете кролем

Российские пловцы установили юношеский рекорд мира в смешанной эстафете 4 × 50 м кролем на соревнованиях «Резерв России» в Саранске.

Команда сборной России, в состав которой вошли Павел Курганский, Антон Мальцев, Александра Кузнецова и Мария Полещук, установила новый рекорд — 1 минута 32,10 секунды.

Лучший показатель ранее был также показан россиянами (1.33,46), но его с ноября 2022 года не ратифицировали.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе.

Ранее пловчиха Евгения Чикунова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.