Российские пловцы установили юношеский рекорд мира в смешанной эстафете кролем
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Команда сборной России, в состав которой вошли Павел Курганский, Антон Мальцев, Александра Кузнецова и Мария Полещук, установила новый рекорд — 1 минута 32,10 секунды.
Лучший показатель ранее был также показан россиянами (1.33,46), но его с ноября 2022 года не ратифицировали.
4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе.
Ранее пловчиха Евгения Чикунова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсменка года.