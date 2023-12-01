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Боксёр Бивол назвал британца Артура одним из серьёзных соперников в карьере

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Россиянин Дмитрий Бивол назвал британца Линдона Артура одним из самых серьёзных соперников в карьере.
Боксёр Бивол назвал британца Артура одним из серьёзных соперников в карьере
  • Gettyimages.ru
  • © Francois Nel

«Наверное, он лучший кандидат на сегодняшний день из тех, кого мы могли получить для боя в Саудовской Аравии, потому что остальные заняты. Я отношусь к нему как к одному из самых серьёзных соперников в карьере. Стараюсь настраивать себя так, чтобы в подготовке мне не расслабляться», — цитирует Бивола «Мир бокса». 

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей. На счету британца 23 победы и одно поражение.

Бой россиянина и Артура пройдёт 23 декабря в Эр-Рияде.

Ранее призёр Олимпийских игр боксёр Муслим Гаджимагомедов признан спортсменом года в номинации «Гордость России».

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