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Пивоваров: «Динамо» — открытый клуб, этим мы и отличаемся от остальных команд РПЛ

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров назвал главные достижения клуба в уходящем году.
Пивоваров: «Динамо» — открытый клуб, этим мы и отличаемся от остальных команд РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В этом году «Динамо» многого добилось, несмотря на результаты команды в прошлом сезоне. Мы укомплектовали команду летом, пригласили прекрасного специалиста Марцела Личку на пост главного тренера, который уже проделал огромную работу. Также отмечу наши достижения в медийном и коммерческом плане», — рассказал он.

У нас был заключён большой спонсорский контракт с букмеркерской фирмой, мы стали более открытыми к общественности, и мы будем придерживаться данной стратегии. «Динамо» — открытый клуб. Это наш принцип. И мы будем только развиваться в этом плане. То место, где мы с вами сейчас находимся (в доме «Динамо» в ГУМе. — RT) тому подтверждение. Это и отличает нас от других клубов в российском футболе», — заявил Пивоваров RT.

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