Ещенко считает, что «Спартаку» стоит продлить контракт с Промесом до 2030 года

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался касательно продления контракта с нападающим Квинси Промесом.

«Надо до 2030 года его продлевать спокойно. Чтобы остался и потом ещё жил в Москве, помогал развитию «Спартака», молодёжи. Его продлевают, несмотря ни на что, и взяли, несмотря ни на что. Чего «Спартаку» бояться?» — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Metaratings.ru, зарплата Промеса в «Спартаке» не изменится после продления контракта.

По информации источника, контракт нападающего с клубом автоматически продлится до лета 2025 года, так как Промес выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в текущем сезоне.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует расстаться с Классеном на фоне возвращения Тавареша.