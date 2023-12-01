Шевченко: пусть на корте Настя оставляет фамилию Потапова
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«Анастасия выбрала фамилию Шевченко — не настаивал?» — «Нет, нет. Она так захотела. Конечно, пусть на корте оставляет фамилию Потапова: всё-таки это её имя. Но зато Шевченко в жизни (улыбается)», — приводит слова Шевченко «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что никогда не выступал в миксте. По его словам, он не хочет ругаться с женой из-за парного выступления.
1 декабря стало известно, что Потапова и Шевченко поженились.
22-летняя спортсменка является 28-й ракеткой мира, также на её счету пять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Потапова является бывшей первой ракеткой мира в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров. 22-летний Шевченко занимает 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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