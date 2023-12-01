Буре надеется, что Овечкина не подведёт здоровье во время погони за рекордом Гретцки

Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Слежу за Овечкиным, как и все, хотел бы пожелать удачи. Очень хорошие шансы обогнать Гретцки, ведь у него контракт действует ещё несколько лет. Но нужно, чтобы здоровье не подвело, это самое главное», — приводит слова Буре ТАСС.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 68.

Ранее Овечкин назвал российских хоккеистов, за чьей игрой в НХЛ ему интересно следить.