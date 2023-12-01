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Буре надеется, что Овечкина не подведёт здоровье во время погони за рекордом Гретцки

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Бывший хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре высказался о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Буре надеется, что Овечкина не подведёт здоровье во время погони за рекордом Гретцки
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Слежу за Овечкиным, как и все, хотел бы пожелать удачи. Очень хорошие шансы обогнать Гретцки, ведь у него контракт действует ещё несколько лет. Но нужно, чтобы здоровье не подвело, это самое главное», — приводит слова Буре ТАСС.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 68.

Ранее Овечкин назвал российских хоккеистов, за чьей игрой в НХЛ ему интересно следить.

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