Тюкавин: ценю абсолютно каждый гол, забитый за «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём любимом голе за клуб.

«Самый любимый гол за «Динамо», когда я забил «Зениту». А так я ценю абсолютно каждый гол, забитый за наш клуб. У меня был небольшой спад, я переживал за продолжение карьеры в клубе. Я рад. И сейчас всё позади», — сказал Тюкавин на пресс-конференции.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Тюкавин прокомментировал продление контракта с клубом.