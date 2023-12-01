RT в Telegram
Подпишись

Тюкавин: ценю абсолютно каждый гол, забитый за «Динамо»

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём любимом голе за клуб.
Тюкавин: ценю абсолютно каждый гол, забитый за «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Самый любимый гол за «Динамо», когда я забил «Зениту». А так я ценю абсолютно каждый гол, забитый за наш клуб. У меня был небольшой спад, я переживал за продолжение карьеры в клубе. Я рад. И сейчас всё позади», — сказал Тюкавин на пресс-конференции.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Тюкавин прокомментировал продление контракта с клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить