Агент Ренана назвал ложью информацию о возможном переходе футболиста в европейский клуб

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберто Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента в зимнее трансферное окно.

«Данная новость является ложью. Останется ли Ренан в «Зените» до лета? Пока не знаем», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Time do Povo в социальных сетях, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы.

По информации источника, клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

Отмечается, что Ренан может перебраться в Бразилию, откуда уже через полгода он отправится в европейский клуб.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует расстаться с Ренаном.