Большунов: насчёт короля — не надо перегибать палку, я прежде всего спортсмен

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в гонке свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

«Пока получается выигрывать, чему я очень рад. А где беру мотивацию? Наверное, там, где многие её теряют. Потому что когда получил травму, то для меня это был некий вызов. Я его принял.

Насчёт короля… Не надо перегибать палку. Я прежде всего спортсмен, такой, какой есть. Стараюсь быть нормальным. Судя по результатам, на «десятке» можно больше выигрывать, чем на 15 км. Но и 10 км — специфичная дистанция», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 22:25,6.

Вторым финишировал Артём Мальцев (+27,3). Третьим стал Савелий Коростелёв (+31,2).

Ранее Мальцев высказался о Большунове.