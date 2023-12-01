RT в Telegram
Подпишись

Романцев: сейчас любое прикосновение — и у игроков такая гримаса

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о симуляциях на поле.
Романцев: сейчас любое прикосновение — и у игроков такая гримаса
  • РИА Новости

«Я помню, в «Лужниках» на Олимпиаде меня немец ударил в бедро, и нога забилась. Я про себя подумал: «Я не могу попросить замену — на трибунах 100 тыс. человек». Я с этой травмой играл, не корчился. Сейчас же любое прикосновение — и у игроков такая гримаса, что думаешь: ему, наверное, реанимацию надо вызывать. В каждой игре по несколько раз.

Как с этим бороться? Откуда это пришло? На моей памяти первыми так начали играть югославы. Советские футболисты эту тенденцию не подхватили. Стыдно было лежать и корчиться: вдруг смотрит девушка, жена, дочка?» — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев высказался о звёздной болезни у игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить