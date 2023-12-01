Романцев: сейчас любое прикосновение — и у игроков такая гримаса

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о симуляциях на поле.

«Я помню, в «Лужниках» на Олимпиаде меня немец ударил в бедро, и нога забилась. Я про себя подумал: «Я не могу попросить замену — на трибунах 100 тыс. человек». Я с этой травмой играл, не корчился. Сейчас же любое прикосновение — и у игроков такая гримаса, что думаешь: ему, наверное, реанимацию надо вызывать. В каждой игре по несколько раз.

Как с этим бороться? Откуда это пришло? На моей памяти первыми так начали играть югославы. Советские футболисты эту тенденцию не подхватили. Стыдно было лежать и корчиться: вдруг смотрит девушка, жена, дочка?» — сказал Романцев на пресс-конференции.

Ранее Романцев высказался о звёздной болезни у игроков.