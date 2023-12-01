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Радимов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Радимов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России
  • Gettyimages.ru
  • © Philipp Chistyakov

«Мне кажется, это вообще глупый вопрос — последние пять лет чемпионом становится «Зенит», а вы спрашиваете, какой город является футбольной столицей. Петербург — футбольная столица», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» набрал 33 очка и лидирует в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Радимов оценил саркастические высказывания петербургского клуба и «Динамо» в социальных сетях перед очным матчем в Кубке России.

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