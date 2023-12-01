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Time do Povо: клуб из Европы предложил «Зениту» €25 млн за Ренана

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Европейский клуб готов приобрести бразильского защитника санкт-петербургского «Зенита» Роберта Ренана за €25 млн.
Time do Povо: клуб из Европы предложил «Зениту» €25 млн за Ренана
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Time do Povo в социальных сетях, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы.

По информации источника, клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

Отмечается, что Ренан может перебраться в Бразилию, откуда уже через полгода он отправится в европейский клуб.

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» планирует расстаться с Ренаном.

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