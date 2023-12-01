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Калешин: моя отставка — следствие эмоций и личных отношений между двумя лидерами

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Российский тренер Евгений Калешин рассказал, почему покинул пост главного тренера «Акрона».
Калешин: моя отставка — следствие эмоций и личных отношений между двумя лидерами
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Я хотел бы поставить точку. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами — президентом и главным тренером. Я отвечаю и веду команду. Он ведёт клуб», — сказал Калешин в интервью Telegram-каналу «ФНЛ с Ильёвым».

Калешин возглавил «Акрон» в сентябре 2022 года. 27 ноября 2023 года стало известно, что специалист покинул клуб.

Под его руководством команда добралась до финала Пути регионов Кубка России в прошлом сезоне.

Как сообщает «Чемпионат», руководство клуба занимается поисками иностранного специалиста.

Ранее саратовский «Сокол» объявил об увольнении главного тренера Дениса Бояринцева.

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