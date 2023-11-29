Бояринцев уволен с поста главного тренера «Сокола»

Саратовский «Сокол» объявил об увольнении главного тренера Дениса Бояринцева.

Как сообщается на сайте «Сокола», решение об увольнении 45-летнего специалиста было принято большинством голосов наблюдательного совета саратовского клуба.

«Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

После 20 туров Первой лиги саратовцы набрали 20 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего махачкалинского «Динамо» на 17 баллов.

Ранее тольяттинский «Акрон» уволил главного тренера Евгения Калешина.