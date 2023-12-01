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Кержаков хочет узнать, почему Хиддинк не вызвал его в сборную России на Евро-2008

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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков вспомнил о непопадании в заявку национальной команды на чемпионат Европы 2008 года в Австрии и Швейцарии.
Кержаков хочет узнать, почему Хиддинк не вызвал его в сборную России на Евро-2008
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Узнал по телевизору о том, что не поеду на чемпионат Европы. Только после этого мне позвонил помощник Гуса Хиддинка Александр Бородюк», — заявил Кержаков в интервью на YouTube-канале TIME.

Нападающий признался, что не понял причин, по которым не получил вызов в сборную.

«Хотелось бы, чтобы Гус однажды мне всё объяснил. Пусть не под камеры, просто чтобы сказал: «Я тебя не взял, потому что ты был слабый в тот момент». Или: «Я не хотел портить атмосферу в сборной». Или ещё по каким-то причинам», — сказал он.

Напомним, что Россия завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Ранее Хиддинк сравнил действующих российских футболистов с игроками сборной России 2008 года.

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