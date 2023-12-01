Сборная России по пляжному футболу в третий раз подряд обыграла Парагвай

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Парагвая в заключительном из трёх запланированных товарищеских матчей.

Встреча проходила в Асунсьоне (Парагвай) и завершилась со счётом 6:3.

В составе российской сборной дубль оформил Кирилл Романов. Ещё по одному мячу забили Дмитрий Васильев, Фёдор Земсков, Амадиус Виноградов и Артём Лукьянов. У парагвайцев голы на счету Энцо Касереса, Милцадеса Медины и Карлоса Бенитеса.

В прошедшей игре арбитры удалили трёх игроков. У сборной России красные карточки получили Земсков и Станислав Кошарный, а в составе парагвайцев — Касерес.

Таким образом, Россия выиграла все три матча у Парагвая в Асунсьоне.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал турнира в Бразилии.