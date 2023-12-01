Овечкин признался, что не уделяет особого внимания рекорду Гретцки
«Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».
Самый результативный российский игрок НХЛ не знает, как отпразднует 1500-е очко в НХЛ.
«Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживём — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться», — добавил Овечкин.
На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 68.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин находится в шаге от рекорда Гретцки в «Рейнджерс».