Овечкин признался, что не уделяет особого внимания рекорду Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что его больше заботят результаты команды, а не мысли о гонке за рекордом Уэйна Гретцки.

«Особо этому внимания не уделяю. Стараюсь просто играть и делать свою работу», — цитирует Овечкина «Спорт-Экспресс».

Самый результативный российский игрок НХЛ не знает, как отпразднует 1500-е очко в НХЛ.

«Конечно, приятно будет набрать такое количество очков. Поживём — увидим, как я на это отреагирую. Когда-то это должно было случиться», — добавил Овечкин.

На данный момент на счету россиянина 826 голов. До повторения рекорда Гретцки (894) по шайбам в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 68.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин находится в шаге от рекорда Гретцки в «Рейнджерс».