Васильев — о допинге: состязаться с норвежцами — как с вилами на танк бросаться

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонисты легально употребляют запрещённые препараты.

«Нам будет сложно на первых порах, но говорить, кто будет доминировать, сложно. Тем более они употребляют допинг, соревноваться с ними — как с вилами на танк бросаться, — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Камилы Валиевой до 12 февраля.