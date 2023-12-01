Васильев — о допинге: состязаться с норвежцами — как с вилами на танк бросаться
«Нам будет сложно на первых порах, но говорить, кто будет доминировать, сложно. Тем более они употребляют допинг, соревноваться с ними — как с вилами на танк бросаться, — цитирует Васильева «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что если бы спорт был честным, Россия точно доминировала бы в биатлоне.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что ISU ожидает публикацию решения CAS по делу Камилы Валиевой до 12 февраля.