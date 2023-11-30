Всемирная федерация бадминтона приостановила членство России
Об этом сообщается на сайте BWF, решение, принятое на заседании совета 11 ноября, связано с включением в юрисдикцию НБФР федераций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
При этом бадминтонистам с российским паспортом по-прежнему разрешено участвовать в турнирах в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее председатель совета НБФР Андрей Антропов оценил шансы российских бадминтонистов попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.