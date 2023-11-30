РИА: фигурист Фёдоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА

Российский фигурист Григорий Фёдоров призван в армию.

Как сообщает РИА Новости, 18-летний россиянин призван в спортроту, но будет и далее тренироваться в ЦСКА.

Напомним, что в социальных сетях был размещён список спортсменов, отчисленных из школы олимпийского резерва ЦСКА, среди которых значился фигурист.

По информации источника, приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

В текущем сезоне Фёдоров занял третье место на этапе Гран-при России в Омске и стал восьмым на турнире серии в Казани.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин победил на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.