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Бышовец: будущее Захаряна в Испании зависит от его характера

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец оценил выступления российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Бышовец: будущее Захаряна в Испании зависит от его характера
  • РИА Новости

«Будущее Арсена Захаряна в Испании во многом зависит от его характера. Потому что непросто заставить себя адаптироваться к новому образу жизни и к игре команды, у которой есть свой определённый стиль в игре. Это большое испытание, которое могут не пройти даже именитые и опытные игроки.

Например, тот же Андрей Шевченко, который не смог адаптироваться в Англии после «Милана». Так что тут, скорее, на игру Захаряна будет в большей степени влиять его психология. Чем быстрее он привыкнет к испанскому языку, культуре и найдёт общий язык с партнёрами, тем раньше мы увидим ещё одного качественного российского футболиста в основе европейского клуба. Ему нужно время, как это было с Головиным в «Монако». Пока о чём-то судить очень рано», — заявил тренер RT.

Ранее Бышовец выразил мнение, что российскому футболу надо вернуться к системе «весна-осень».

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