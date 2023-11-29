Абаскаль заявил, что Промес не сыграл с «Оренбургом» из-за риска получить травму

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль принял решение дать полностью восстановиться нидерландскому полузащитнику Квинси Промесу перед первым матчем 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Оренбургом».

«Конечно, Промес всегда хочет выйти на поле, у него большое желание, мы не могли рисковать им в этом матче. Да, это из-за поля. В прошлый раз он тоже здесь получил травму, есть также небольшой перегруз», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболисты «Спартака» провели непростой матч с «Балтикой» (2:0).

«После этой игры у кого-то была простуда, у кого-то перегруз, небольшие травмы. Но я надеюсь, что все оправятся к предстоящей игре. Ребята очень нужны, их сегодня не хватало», — добавил Абаскаль.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на десятой минуте с пенальти забил Николай Титков. На 40-й минуте красную карточку получил игрок красно-белых Олег Рябчук.

Ответная игра пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев отдал награду лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» Титкову.