Червиченко считает, что «Оренбургу» помогает побеждать искусственное поле

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Оренбургом».

«Думаю, сегодня «Спартаку» не хватило того снегопада, который был на матче с «Балтикой». Будь и тут такой же огород, как там, пара «дураков» бы влетела, один так точно. Красно-белые не тренируются на искусственном газоне, и в нынешнем сезоне это действительно является преимуществом «Оренбурга», из-за чего им удаётся подловить своих соперников: всем крайне тяжело играть на их стадионе», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко высказал мнение касательно кубкового матча с участием «Динамо» и «Зенита».