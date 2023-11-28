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Червиченко: мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение касательно кубкового матча с участием «Динамо» и «Зенита».
Червиченко: мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Матч «Зенита» с «Динамо» будет интересным. «Динамо» может огорчить «Зенит», как это было в прошлом сезоне в Кубке России. Мне кажется, «Зенит» споткнётся о нынешнее «Динамо» — они сейчас так позитивно идут вверх, поэтому всё возможно», — цитирует Червиченко «Чемпионат.com».

Матч между командами пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 18:15 мск.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян. Его ассистенты — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервным судьёй назначен Рафаэль Шафеев. За VAR будет отвечать Сергей Иванов, а за AVAR — Денис Березнов. Инспектор — Александр Гвардис.

Ранее Семак заявил, что выставит сильнейший состав на матч Кубка России с «Динамо».

 

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