МОК: Олимпиада-2030 может пройти во Франции, Игры-2034 — в США
- РИА Новости
«Исполнительный комитет МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030-го и 2034 годов соответственно», — сообщает пресс-служба организации.
Уточняется, что МОК пригласил Национальные олимпийские комитеты Франции и США к целевому диалогу по поводу организации соревнований.
Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже. Зимние Игры-2026 — в Милане и Кортина д’Ампеццо.
Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.