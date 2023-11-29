МОК: Олимпиада-2030 может пройти во Франции, Игры-2034 — в США

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что Франция и США являются наиболее вероятными претендентами на проведение следующих Игр.

«Исполнительный комитет МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030-го и 2034 годов соответственно», — сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что МОК пригласил Национальные олимпийские комитеты Франции и США к целевому диалогу по поводу организации соревнований.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже. Зимние Игры-2026 — в Милане и Кортина д’Ампеццо.

Ранее сообщалось, что МОК одобрил смену спортивного гражданства трёх россиян.