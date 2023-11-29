Новицкий: Морозов и Ерёменко не последние фигуристы, кто покинул Россию

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на новость об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко, выступающих в танцах на льду.

«Новость об отъезде ребят является весьма печальной, но, с другой стороны, они, скорее всего, находятся в поиске лучшей доли. К сожалению, такие ситуации не редкость на данный момент.

Николай Морозов не первый день в фигурном катании и, скорее всего, видит для этой пары определённые перспективы за границей.

У Морозов и Ерёменко будет возможность показать себя на соревнованиях высокого уровня, если говорить об их выступлениях за сборную Франции. На данный момент реальность такова, что мы ещё услышим о том, что тот или иной спортсмен решил уехать из страны, всё же многие уже изголодались по международным турнирам, и упрекать их, наверное, будет некорректно», — сказал Новицкий RT.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.