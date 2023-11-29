RT в Telegram
Подпишись

Новицкий: Морозов и Ерёменко не последние фигуристы, кто покинул Россию

Короткая ссылка
Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий отреагировал на новость об отъезде из России фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко, выступающих в танцах на льду.
Новицкий: Морозов и Ерёменко не последние фигуристы, кто покинул Россию
  • РИА Новости

«Новость об отъезде ребят является весьма печальной, но, с другой стороны, они, скорее всего, находятся в поиске лучшей доли. К сожалению, такие ситуации не редкость на данный момент.

Николай Морозов не первый день в фигурном катании и, скорее всего, видит для этой пары определённые перспективы за границей.

У Морозов и Ерёменко будет возможность показать себя на соревнованиях высокого уровня, если говорить об их выступлениях за сборную Франции. На данный момент реальность такова, что мы ещё услышим о том, что тот или иной спортсмен решил уехать из страны, всё же многие уже изголодались по международным турнирам, и упрекать их, наверное, будет некорректно», — сказал Новицкий RT.

Ранее Ирина Роднина назвала бегством отъезд Морозов и Ерёменко из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить