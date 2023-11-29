Татауров считает, что в скором времени у Малинина не останется слабых мест

Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, на примере Ильи Малина ответил на вопрос, можно ли первой оценкой за технику компенсировать недостаток второй.

«Думаю, Илья просто пока не достиг состояния внутреннего равновесия в этом плане. Ему ещё годик-два потерпеть, повзрослеть, и, думаю, в катании вообще не останется слабых мест. Тренеры у него очень хорошие и совершенно правильно его развивают», — сказал он в интервью RT.

Татауров также прокомментировал то, что Малинин в произвольной программе отказался от четверного акселя.

«Если прыжок уже выучен, его можно вернуть и через два месяца, и через три. Просто надо будет целенаправленно над этим работать. У девочек в этом плане всё сложнее, поскольку в пубертат тело может сильно измениться», — отметил тренер.

Ранее Татауров высказал своё мнение о мужском одиночном катании.