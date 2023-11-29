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Татауров считает, что в скором времени у Малинина не останется слабых мест

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Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, на примере Ильи Малина ответил на вопрос, можно ли первой оценкой за технику компенсировать недостаток второй.
Татауров считает, что в скором времени у Малинина не останется слабых мест
  • РИА Новости

«Думаю, Илья просто пока не достиг состояния внутреннего равновесия в этом плане. Ему ещё годик-два потерпеть, повзрослеть, и, думаю, в катании вообще не останется слабых мест. Тренеры у него очень хорошие и совершенно правильно его развивают», — сказал он в интервью RT.

Татауров также прокомментировал то, что Малинин в произвольной программе отказался от четверного акселя.

«Если прыжок уже выучен, его можно вернуть и через два месяца, и через три. Просто надо будет целенаправленно над этим работать. У девочек в этом плане всё сложнее, поскольку в пубертат тело может сильно измениться», — отметил тренер.

Ранее Татауров высказал своё мнение о мужском одиночном катании.

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