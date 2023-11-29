Татауров: согласен с Мишиным, мужское катание без четверных — это нонсенс

Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, высказал своё мнение о мужском одиночном катании.

«Я до сих пор согласен с Алексеем Николаевичем: мужское катание без четверных прыжков — это нонсенс. Женское, напротив, должно ассоциироваться, на мой взгляд, с грацией, пластикой катания. Другой вопрос, что сейчас невозможно не обращать внимание на те же вращения, дорожки шагов. Если говорить конкретно о Дикиджи, мне бы очень хотелось добавить компонентов в его катание. Техническую сторону мы стараемся постоянно усиливать, и я рад, что Влад в этом сезоне справляется с обеими программами. Это на самом деле первостепенно. Если спортсмен не в состоянии выполнить техническую задачу, вести работу над второй оценкой становится несколько бессмысленно», — сказал он в интервью RT.

Ранее Татауров заявил, что после побед Дикиджи на Гран-при России они будут усложнять программу.