В «Ак Барсе» заявили, что тоскующий по России Воронков пока останется в «Коламбусе»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в клуб.

«Разговоры с ним были, но пока он остаётся в «Коламбусе». Мы всегда его ждём, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли», — цитирует Валиуллина РИА Новости.

По информации СМИ, хоккеист тосковал по России и мог вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (4 + 6) очков.

Ранее Воронков заявил, что будет привыкать к США и останется в «Коламбусе».