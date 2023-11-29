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В «Ак Барсе» заявили, что тоскующий по России Воронков пока останется в «Коламбусе»

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в клуб.

«Разговоры с ним были, но пока он остаётся в «Коламбусе». Мы всегда его ждём, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли», — цитирует Валиуллина РИА Новости.

По информации СМИ, хоккеист тосковал по России и мог вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Воронков провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (4 + 6) очков.

Ранее Воронков заявил, что будет привыкать к США и останется в «Коламбусе».

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