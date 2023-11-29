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Президент «Динамо» Гаджиев: когда есть необходимость, мы с Бердыевым дискутируем

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о совместных дискуссиях с главным тренером Курбаном Бердыевым.
Президент «Динамо» Гаджиев: когда есть необходимость, мы с Бердыевым дискутируем
  • РИА Новости

«Лучше, чтобы специалисты по-разному смотрели на игру и подготовку и этим дополняли друг друга. Так больше пространства для творческих решений. Мы с Бердыевым дискутируем, когда в этом есть необходимость. Возникают ли у нас конфликты на этой почве? Бутылками мы друг в друга не швыряемся, грубостей тоже не говорим, поэтому можно назвать это дискуссией или спором», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Напомним, что в июле текущего года махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева. Детали соглашения специалиста с клубом не разглашаются. 

На данный момент «Динамо» с 37 очками лидирует в таблице Первой лиги. В 20-м туре махачкалинский клуб уступил «Торпедо» со счётом 0:2. На второй строчке располагаются «Химки» с 36 баллами. Тройку замыкает «Акрон» (35).

Ранее Гаджиев допустил, что «Локомотив» может наказать Галактионова за критику судьи Казарцева. 

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