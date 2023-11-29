Мостовой и Овчинников возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин прокомментировал информацию о том, что тренеры Сергей Овчинников и Александр Мостовой будут возглавлять сборную Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) на Матче звёзд Кубка России.

«Да, босс Сергей Иванович, как наставник, ментор нашего тренерского образования, возьмёт к себе в тренерский штаб Александра Мостового и ещё одного звёздного ученика», — приводит слова Терёшина «Матч ТВ».

В РФС оставили в тайне, кто станет третьим тренером сборной Пути РПЛ.

«Пока секрет», — заявил Терёшин.

Матч звёзд Кубка России состоится 16 декабря в Сколкове. В мероприятии примут участие футболисты клубов Пути РПЛ, Пути регионов и медиакоманд.

Ранее сообщалось, что тренеры Вадим Евсеев, Андрей Каряка и Дмитрий Кузнецов возглавят сборную Пути регионов в Матче звёзд Кубка России.