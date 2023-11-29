Фердинанд: Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него из-за поддержки Роналду

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, чем ему симпатизирует полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

«Знаете, что мне в нём нравится? Ему плевать. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что он не скрывает своей поддержки Роналду. Он говорит: «Я фанат Роналду. Кто лучший? Роналду». Даже тогда, когда он в сборной Аргентины», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Гарначо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В текущем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сделал предложение Анчелотти.