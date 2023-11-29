Чикунова — о нейтральном статусе: как будто за людей не считают

Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о нейтральном статусе.

«Я считаю, что это нечестно, совершенно не то, на что готовы пойти наши спортсмены. Вроде бы нас допускают через этот нейтральный статус, но не разрешают общаться со СМИ и не разрешают ничего, как будто нас за людей не считают. Я такое не поддерживаю», — приводит слова Чикуновой РИА Новости.

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Колесников высказался о возможном выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.