Чикунова — о нейтральном статусе: как будто за людей не считают
«Я считаю, что это нечестно, совершенно не то, на что готовы пойти наши спортсмены. Вроде бы нас допускают через этот нейтральный статус, но не разрешают общаться со СМИ и не разрешают ничего, как будто нас за людей не считают. Я такое не поддерживаю», — приводит слова Чикуновой РИА Новости.
Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.
Ранее Колесников высказался о возможном выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.