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Чикунова — о нейтральном статусе: как будто за людей не считают

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Российская пловчиха Евгения Чикунова высказалась о нейтральном статусе.

«Я считаю, что это нечестно, совершенно не то, на что готовы пойти наши спортсмены. Вроде бы нас допускают через этот нейтральный статус, но не разрешают общаться со СМИ и не разрешают ничего, как будто нас за людей не считают. Я такое не поддерживаю», — приводит слова Чикуновой РИА Новости.

Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее Колесников высказался о возможном выступлении на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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