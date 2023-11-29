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Тренер гандбольного ЦСКА Ходьков: Галицкому памятник при жизни нужно ставить

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Главный тренер мужского гандбольного клуба ЦСКА Олег Ходьков высказался о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Галицкий — настоящий фанат футбола. Он построил невероятные базы, парк, стадион… Он сделал многое для этого вида спорта. Приятно, что он вкладывает огромные средства не за границей, а в родном Краснодаре. Ему памятник при жизни нужно ставить!» — приводит слова Ходькова Metaratings.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году.

В нынешнем сезоне команда набрала 32 очка и занимает второе место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Вандерсон считает, что Галицкий заслужил чемпионский титул РПЛ.

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