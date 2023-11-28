Асхабадзе: начинаем активности в рамках программ лояльности для болельщиков

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о программе лояльности для болельщиков.

«Мы уже заранее начинаем определённые активности в рамках программ лояльности для болельщиков, прежде всего к «золотникам» — тем, кто не пропустил ни одного матча «Факела». 1 декабря будет вручён первый именной сертификат на получение абонемента, который будет разыгран в рамках этого мини-турнира. Мы подчёркиваем, что болельщики, выделяющиеся среди всех исключительным посещением матчей команды, имеют привилегии», — заявил Асхабадзе RT.

По его словам, в дальнейшем клуб будет расширять программу и постарается предложить как можно больше разных интересных опций для фанатов.

«Что касается билетной программы на новом стадионе, то об этом пока говорить рано — нужно определиться со всеми необходимыми вопросами по насыщению этой арены, а также решить вопросы, касаемые нашего положения в турнирной таблице. Идёт нешуточная борьба за выживание, и с учётом технического оснащения и внедрения CRM-программ к открытию данного стадиона, с билетной программой мы выйдем этой весной. Точные даты объявим позже, но работа в этом направлении ведётся», — добавил Асхабадзе.

1 декабря в Воронеже пройдёт турнир по настольному теннису среди болельщиков, посетивших все матчи «Факела» в сезоне-2022/23. Победитель турнира получит первый абонемент для посещения матчей команды на новом стадионе, который будет построен до лета следующего года.

Ранее Асхабадзе рассказал о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.