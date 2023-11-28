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Сёмин считает, что Кварацхелии рано задумываться об уходе из «Наполи»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно возможного ухода полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии из клуба.
Сёмин считает, что Кварацхелии рано задумываться об уходе из «Наполи»
  • РИА Новости

«Наполи» — большой клуб. Это чемпион Италии, это количество болельщиков по всей стране. Хвича соответствует «Наполи», их темпераменту, идеям. Не сказал бы, что Хвича перерос «Наполи». Ему пока рано задумываться о смене клуба. Он любит «Наполи», ему там комфортно», — цитирует Сёмина ODDS.

Он также подчеркнул, что Кварацхелия является игроком мирового уровня. По его словам, для грузинского вингера мотивацией является каждый предстоящий матч.

«Ему нужно выходить и делать своё дело. Атакующий потенциал есть у обеих команд. «Наполи» будет готовить новый наставник — Вальтер Мадзарри. Посмотрим, что он придумает», — добавил Сёмин.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Матч «Реал» — «Наполи» состоится 29 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» следит за Кварацхелией.

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