Сёмин считает, что Кварацхелии рано задумываться об уходе из «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение касательно возможного ухода полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии из клуба.

«Наполи» — большой клуб. Это чемпион Италии, это количество болельщиков по всей стране. Хвича соответствует «Наполи», их темпераменту, идеям. Не сказал бы, что Хвича перерос «Наполи». Ему пока рано задумываться о смене клуба. Он любит «Наполи», ему там комфортно», — цитирует Сёмина ODDS.

Он также подчеркнул, что Кварацхелия является игроком мирового уровня. По его словам, для грузинского вингера мотивацией является каждый предстоящий матч.

«Ему нужно выходить и делать своё дело. Атакующий потенциал есть у обеих команд. «Наполи» будет готовить новый наставник — Вальтер Мадзарри. Посмотрим, что он придумает», — добавил Сёмин.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Матч «Реал» — «Наполи» состоится 29 ноября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» следит за Кварацхелией.