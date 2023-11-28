Месси признали лучшим футболистом XXI века по версии издания FourFourTwo
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На второй строчке расположился португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На третьем — испанский полузащитник Андрес Иньеста.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.
Аргентинец провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.
Ранее футболистов «Пари Сен-Жермен» обрадовала новость об уходе из команды Месси и Неймара.