Месси признали лучшим футболистом XXI века по версии издания FourFourTwo

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших игроков XXI века по версии FourFourTwo.

На второй строчке расположился португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На третьем — испанский полузащитник Андрес Иньеста.

Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Аргентинец провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Он помог клубу завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Ранее футболистов «Пари Сен-Жермен» обрадовала новость об уходе из команды Месси и Неймара.