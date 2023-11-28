Фильм о Льве Яшине признали лучшим на фестивале спортивного кино в Италии

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил премию в качестве лучшей ленты на фестивале спортивного кино Sport Film Festival в Италии.

В фестивале приняли участие 150 фильмов из 39 стран, сообщается на сайте мероприятия.

Кинолента, режиссером которой является Василий Чигинский, вышла в прокат 29 ноября 2019 года.

Яшин провёл 13 матчей за сборную СССР на чемпионатах мира, в четырёх из которых не пропустил ни одного гола. Также он является олимпийским чемпионом 1956 года, лучшим вратарём XX века по версии ФИФА.

Ранее Яшин попал в список лучших игроков в истории чемпионатов мира по футболу по версии английского футбольного журнала FourFourTwo.