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Гришин: VAR порой сильно затягивает матчи

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Гришин: VAR порой сильно затягивает матчи
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«VAR порой сильно затягивает матчи и негативно влияет на динамику. Не хочется, чтобы встречи шли ещё дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, если судья на VAR фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10—15 секунд», — сказал он в интервью RT.

Ранее Игорь Егоров заявил, что VAR в футболе работает против игры и максимально затягивает её.

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