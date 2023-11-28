Гришин: VAR порой сильно затягивает матчи

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«VAR порой сильно затягивает матчи и негативно влияет на динамику. Не хочется, чтобы встречи шли ещё дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, если судья на VAR фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10—15 секунд», — сказал он в интервью RT.

Ранее Игорь Егоров заявил, что VAR в футболе работает против игры и максимально затягивает её.