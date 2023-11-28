RT в Telegram
Подпишись

Егоров: VAR в футболе работает против игры и максимально затягивает её

Короткая ссылка
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Егоров: VAR в футболе работает против игры и максимально затягивает её
  • РИА Новости

«Конечно, самим футболистам придётся задерживаться на поле ещё дольше. Вспомните чемпионат мира в Катаре, где добавляли и по десять минут, в том числе из-за долгих просмотров повторов. Однако само введение системы VAR считаю большой ошибкой. Фактически она работает против игры и максимально затягивает её. Раньше ошибка рефери тоже была частью футбола. Но сейчас это следует воспринимать как данность. Подобные процессы происходят во всех видах спорта», — заявил он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Александр Гришин выступил за расширение полномочий VAR.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить