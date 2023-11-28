Егоров: VAR в футболе работает против игры и максимально затягивает её

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказал своё мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Конечно, самим футболистам придётся задерживаться на поле ещё дольше. Вспомните чемпионат мира в Катаре, где добавляли и по десять минут, в том числе из-за долгих просмотров повторов. Однако само введение системы VAR считаю большой ошибкой. Фактически она работает против игры и максимально затягивает её. Раньше ошибка рефери тоже была частью футбола. Но сейчас это следует воспринимать как данность. Подобные процессы происходят во всех видах спорта», — заявил он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Александр Гришин выступил за расширение полномочий VAR.