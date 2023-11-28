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Гришин выступил за расширение полномочий VAR

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное расширение полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Гришин выступил за расширение полномочий VAR
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Я выступаю за то, чтобы футбол всегда оставался честным. Если нарушение совершено, игрок должен быть наказан. Но в целом, если подобные изменения в правила введут, считаю это скажется только позитивно. Всё-таки VAR помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко. Теперь даже сложно себе представить, что совсем недавно до введения этой системы арбитры допускали массу помарок, и с этим ничего нельзя было сделать. Но и сейчас случаются спорные эпизоды, когда, например, происходит фол за пределами штрафной, и помощники на VAR не имеют права вмешаться», — сказал он в интервью RT.

Ранее Игорь Егоров высказался о расширении полномочий системы видеопомощи арбитрам.

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