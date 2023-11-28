Гришин выступил за расширение полномочий VAR

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможное расширение полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я выступаю за то, чтобы футбол всегда оставался честным. Если нарушение совершено, игрок должен быть наказан. Но в целом, если подобные изменения в правила введут, считаю это скажется только позитивно. Всё-таки VAR помогает избежать ошибок, а потому следует пользоваться возможностями технологий максимально широко. Теперь даже сложно себе представить, что совсем недавно до введения этой системы арбитры допускали массу помарок, и с этим ничего нельзя было сделать. Но и сейчас случаются спорные эпизоды, когда, например, происходит фол за пределами штрафной, и помощники на VAR не имеют права вмешаться», — сказал он в интервью RT.

Ранее Игорь Егоров высказался о расширении полномочий системы видеопомощи арбитрам.