Егоров — о расширении полномочий VAR: хотят снизить риск совершения ошибки

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказался о возможном расширении полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«К сожалению, насколько затягивается матч, уже давно никого не интересует. Все хотят исключительно снизить риск совершения ошибки футбольными судьями. Подобные изменения в правила вносятся именно для этого. Пытаются сделать так, чтобы коллеги на VAR могли помочь главному в максимальном количестве спорных эпизодов. Иногда доходит до абсурда. Арбитр неверно назначает угловой, и после его розыгрыша команда забивает. Потом опять начинаются разговоры, мол, зачем нужен VAR, если его полномочия узки. Это попытка облегчить жизнь судье», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций рассмотрит вопрос о расширении полномочий VAR.