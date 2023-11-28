Роналду похвалил «Аль-Наср» за выход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал выход своей команды в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

«Рад, что мы квалифицировались первыми в своей группе и провели 20 игр без поражений. Отличная командная работа», — написал Роналду в соцсетях.

Накануне «Аль-Наср» и «Персеполис» сыграли вничью в матче пятого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов (0:0).

Таким образом, «Аль-Наср» набрал 13 очков и вышел в плей-офф турнира с первого места. «Персеполис», имея в активе восемь очков, расположился на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Роналду отменил пенальти, назначенный в пользу «Аль-Насра» в азиатской ЛЧ.