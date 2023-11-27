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Агузаров: думаю, в ближайшее время Черчесов вернётся к работе

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Алан Агузаров, юрист российского тренера Станислава Черчесова, сообщил, что его клиент может вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.
Агузаров: думаю, в ближайшее время Черчесов вернётся к работе
  • РИА Новости

«Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Однако Черчесов — тот специалист, который всё делает достаточно обдуманно и не спешит. В моём понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому вполне возможно в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет», — цитирует Агузарова «Матч ТВ».

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Последним местом работы 60-летнего россиянина был венгерский «Ференцварош».

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов признался, что жалеет о непопадании сборной России в полуфинал ЧМ.

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